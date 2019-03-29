Hasan Ali'nin yerine geliyor!

Hasan Ali'nin yerine o geliyor!

Sol bek mevkinde rekabeti artırmak isteyen Fenerbahçe, Arkadiusz Reca için harekete geçti. Atalanta'da istediği süreleri alamayan Polonyalı için sarı lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralama teklifine hazırlanıyor.

Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları erken sıvayan Fenerbahçe'de sol bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Bu ismin Polonya Milli Takımı ile İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın sol beki Arkadiusz Reca olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE REKABET İSTİYOR

Sezon sonunda İsmail Köybaşı'nın ayrılacak olması nedeniyle sol bekte tek alternatif Hasan Ali Kaldırım kalacak. Fenerbahçe, Reca transferiyle bu bölgede rekabeti en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

ATALANTA 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Polonya Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından hem milli takıma seçilen hem de Atalanta tarafından 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Reca, bu kulüpte istediği süreyi alamadı.

HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA

Polonya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Reca, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek arzusunda. Fenerbahçe de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.