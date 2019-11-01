HASAN AMASYALI TABURCU OLDU

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde Turunçlu Kavşağı yakınlarında yaşanan ve anne - babasının hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Hasan Amasyalı taburcu oldu. Konuyla ilgili yeğeni Mahmut Amasyalı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Ameliyatlarını başarıyla ve büyük bir özenle gercekleştiren,Ameliyat sonrası tedavi sürecinde büyük bir hassasiyet gösteren,eşsiz başarıyla Hasan’ımızı sağlığına kavuşturan ve tanımaktan onur duydugum Doktorlarımız Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Sn Çağın Ozankaya Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Sn #OzanRazı’ya Sonsuz Teşekkürlerimi sunarım ...



