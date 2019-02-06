HASAN YUMRUK HAYATINI KAYBETTİ!
Acı kayıp!
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski milletvekili ve İskan Bakanlığı yapmış olan Hasan Yumuk, hayata gözlerini yumdu.
Oğlu Hüralp Yumuk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Canımızı, babamızı bir tanemizi kaybettik. Acımız sonsuzdur” ifadelerine yer verdi.
Etiketler : UBP, eski milletvekili, Hasan Yumuk, vefat
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