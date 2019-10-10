HASAN'IN DURUMU HALA KRİTİK!

Turunçlu – Ulukışla kavşağında geçtiğimiz Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’nın durumu ciddiyetini koruyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören alınan Hasan Amasyalı’nın durumunda bir değişiklik yok. Kazada yaralanan Hasan’ın kardeşi 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ise önceki gün itibariyle yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı.



