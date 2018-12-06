HASAR ÇOK BÜYÜK!
Aktuğ: Can kaybı yok, ancak çok büyük hasar var
A+A-
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede can kaybı olmadığını ancak, çok büyük hasar olduğunu söyledi.
Mustafa Aktuğ, gece sel sularına kapılan araçların dere yatağına sürüklendiğini belirtti.
Girne Kaymakamlığıyla işbirliği halinde çalıştıklarını da anlatan Aktuğ, şu sıralarda ise dere yataklarının uç kısımlarındaki tıkanıklıkların açılmaya çalışıldığını söyledi.
Etiketler : Lapta, Mustafa Aktuğ, hasar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.