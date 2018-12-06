HASAR ÇOK BÜYÜK!

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede can kaybı olmadığını ancak, çok büyük hasar olduğunu söyledi.

Mustafa Aktuğ, gece sel sularına kapılan araçların dere yatağına sürüklendiğini belirtti.

Girne Kaymakamlığıyla işbirliği halinde çalıştıklarını da anlatan Aktuğ, şu sıralarda ise dere yataklarının uç kısımlarındaki tıkanıklıkların açılmaya çalışıldığını söyledi.