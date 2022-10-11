Hasipoğlu:UBP tüm örgütleriyle ve yapılarıyla seçime hazırdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı ‘17.Saat’ programında yerel seçimler ve Kıbrıs konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, UBP’nin KKTC devletini kuran bir parti olarak 47 yıldır halka hizmet verdiğini belirterek, UBP’nin tüm örgütleriyle ve yapılarıyla seçime hazır olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin henüz adaylarını netleştiremediği yönündeki eleştirilere de yanıt verdi..

Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 18 belediye mi yoksa 28 belediye olarak seçime gidileceği yönündeki kararını beklediklerini ancak ihtilaf konusu olmayacak bölgelerde 6 belediye başkan adayını bu akşamki resepsiyonda açıklayacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, tüm partilerin şu an bu yoklama sürecine devam ettiğini dolayısıyla eleştirileri kabul etmediğini ifade etti.

Bazı belediyelerle ilgili hükümet ortaklarıyla ittifak konusunda ise Hasipoğlu, şu an hükümet ortakları ile görüşmelerin devam ettiğini ancak netleşen bir husus olmadığını söyledi.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da yerel seçimler üzerine odaklandıklarını söyleyen UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, şu an için çalışmaları 18 belediye üzerinden yaptıklarını, mahkemeden farklı bir karar çıkması halinde bunu değiştireceklerini kaydetti.

Aday belirleme konusunun kendileri için büyük hassasiyet arzettiğini ve bu konuda uzun zamandır çalıştıklarını aktaran Hasipoğlu, bazı bölgelerde birden fazla aday bulunduğunu ancak hedeflerinin kazanacak aday üzerinde durmak olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, ekim ayında aday tespitini tamamlamayı hedeflediklerini de belirtti.

Kıbrıs konusuna ilişkin olarak ise Oğuzhan Hasipoğlu, UBP’nin Kıbrıs konusundaki pozisyonunun net olduğunu ifade etti.

Hasipoğlu “Kıbrıs konusundaki UBP’nin pozisyonunu biliyorsunuz. Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüz hep ifade ettiğimiz vizyonumuzdur. Bu vizyonumuzu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da görüşme masasına getirmiştir. BM kayıtlarında da artık iki tarafın federasyon pozisyonu diye birşey yoktur olarak geçmiştir” dedi.

BM’nin 77’nci Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin artık tanınması ve ambargoların son bulması gerektiği yönündeki açıklamasına da değinen Hasipoğlu “Bize güç vermiştir, vizyonumuza güç katmıştır. Bu yöndeki çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, muhalefete de seslenerek, KKTC’nin uluslararası eşit statüsü ve egemenliği konusunda tek ses olma çağrısı yaptı.

Hasipoğlu, “Muhalefetten beklentimiz bizim o zaman ortaya koyduğumuz uzlaşı noktasını şimdi bir kedere de onlar seslendirsin. Bir kere de KKTC’nin uluslararası eşit statüsü ve egemenliği konusunda muhalefet bizimle tek ses olsun bakalım dünyaya sesimizi nasıl duyururuz. Bu bizim için çok önemlidir. Sesimizin daha doğru duyurulması konusunda çok önemlidir” dedi.

BRT