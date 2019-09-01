Haspolat festivalini bağrına bastı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali”, bölge halkının yoğun katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu. Haspolat muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen ve kortej ile başlayan festival, 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali ekiplerinin gösterileri ve konserlerle renklenirken, çocuk oyun alanları ile standlar gece boyunca dolup taştı.

Haspolat sokaklarında kortej heyecanı

Festival, oluşturulan kortejin Haspolat İlkokulu’ndan festival alanına ilerlemesi ile başladı. Lefkoşa Gezi Treni’nin öncülüğündeki kortej, farklı kültürleri yansıtan halk dansları ekipleri, müzik grupları, Atlı Spor Kulübü’nün jokeyleri ile bölge insanını heyecanlandıran bir görüntü oluşturdu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Hamitköy-Haspolat Şube Amiri Münevver Atakan, meclis üyeleri Umut Öksüz, Gülay Kaşer, Çelen Çağansoy, dernek temsilcileri ve yurttaşların da yer aldığı kortej yol boyunca alkışlar arasında ilerledi.

Cıvıl cıvıl bir festival alanı

Kortejin festival alanına ilerleyişinin ardından yoğunluk bu noktaya kaydı. Çocuklar için oluşturulan oyun alanı halı saha içerisine kurulurken, yüzlerce çocuk keyifle zaman geçirdi, Kızılay Derneği’nin hediyesi oyuncakları almanın mutluluğunu yaşadı. Sahnenin ilerisinde yer alan panayır alanına kurulan standlar yoğun ilgi gördü. Bölge insanının el emeği göz nuru hazırladığı ürünler yanında yiyecek ve içecek standları dolup taşarken, hem esnaf, hem de yurttaşlar büyük memnuniyet belirtti.

Festivalde gösteri ve konserler öncesinde konuşmalar gerçekleştirildi ve teşekkür plaketleri sunuldu. Geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Haspolat 2. Piyade Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Cumhur Pıçakçı, Haspolat Muhtarı Asım Egemen, farklı bölgelerden muhtarlar yanında dernek kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Başkan Harmancı: Haspolat Şubemizin aktifleşmesi ile çarklar dönmeye başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında 2008 yılında LTB’nin Haspolat ile buluştuğunun ancak geçen 11 yılda belediyenin yaşamış olduğu sıkıntılı zamanlar nedeni ile bunun kolay bir dönem olmadığını vurguladı. 2019 yılında Haspolat Şubesi’nin yeniden aktif hale getirildiğini ve Haspolat halkının isteklerinin daha kolay yanıt bulmaya başladığını ifade eden Başkan Harmancı, bu sayede çarkların da dönmeye başladığını, bu festivalin de bunun bir ürünü olduğunu belirtti.

Festivalin düzenlendiği panayır yerinin bir düğün salonu ve park haline gelmesinin Haspolatlılara sözü olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, 3 yıl içinde en azından başlangıcını yapacağını belirtti.

“Bundan böyle Haspolat yitirilmiş alan değil, kazanılmış alan olarak değer bulacak”

Diğer bir sıkıntı olan sportif alanlarla ilgili durum özeti yapan, Haspolat Kulübü’nün yaşadığı sorunları, futbol sahasının atıl kalışını ve asbest içeren kapalı spor salonunun durumunu aktaran Başkan Harmancı, Spor Dairesi ile bu konulara ilişkin görüşmelerini devam ettirdiklerini belirtti.

Başkan Harmancı, kadınların ve çocukların yararlandığı kursların yaptıkları güzel çalışmalar arasında yer aldığını ifade ederek, “Sorunların üstesinden gelmek için çok çalışıyoruz, gelecek sene festivalde buluşunca bu sorunları değil başka şeyleri konuşacağız. Bundan böyle Haspolat yitirilmiş alan değil kazanılmış alan olarak değer bulacak” dedi.

Bakan Sucuoğlu: “Haspolat için LTB gereken hassasiyeti gösteriyor, hükümet olarak biz de elimizden geleni yapacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Haspolat Lefkoşa’ya çok yakın olsa da gerek altyapı, gerekse de yatırım anlamında çok uzak durduğunu, buraya ciddi katkı verilmesi gerektiğini ifade ederek, LTB’nin gereken hassasiyetini ortaya koyduğunu, hükümet olarak kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bu güzel festivali düzenleyen LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya ve özveri gösteren Haspolat Muhtarı Asım Egemen’e teşekkür eden Sucuoğlu, festivallerin özelliğinin bölgenin kendi ürettiğini ve tanıtımını yapan noktalar olduğunu vurgularken, önümüzdeki yıllarda diğer festivaller gibi buranın da bir simgesinin ortaya çıkmasını arzu etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Belediye ve Muhtarlık iş birliğinin güzel sonuçlarını hep beraber görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise konuşmasında Haspolat’ta bir ilk yaşandığını, ilklerin hem zor hem de heyecan verici olduğunu belirterek, bu ilki yaratanları kutladı.

Festivali belediye ve muhtarlığın el ele vererek yaptığını, yerel yönetimden gelen bir kişi olarak bunun ne olduğunu iyi bildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, başkan ve muhtar yanında belediye meclis üyeleri ve azaların da bu tip durumlarda aktif olmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın katılımı olmaması durumunda hangi etkinlik olursa olsun başarılı olunamayacağına işaret ederek, “O yüzden başkan, muhtar, meclis üyesi, muhtar azası ve organizasyon komitesi, bu yönetim kadrolarının halkla olan iletişimi ve halkın o etkinliğe katılımı çok önemlidir. Burada bu katılımı gördüm, bunun ilki de ikincisi de yirmiikincisi de de başarılı olacaktır. Çünkü bu etkinlik bir ihtiyacı karşılıyor” dedi.

Katkı koyanlara teşekkür plaketleri takdim edildi

Konuşmaların ardından festivalin düzenlenmesine katkı koyan kurumlara ve kişilere teşekkür plaketleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından takdim edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ayrıca 13. Uluslar arası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında Haspolat’ta festivale katılan ekipler adına festival komitesinden GÖÇ-TAŞ Başkanı Salim Piyale’ye bir teşekkür belgesi takdim edildi.

Dans gösterileri ve konserler ayakta alkışlandı

Belge takdiminin ardından sahne halk dansları ekiplerinin oldu. 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin ülkelerini yansıtan dansları ve müzikleri gecenin coşkusunu arttırdı.

Alkışlar eşliğinde danslar sergilenirken, ülkemizin başarılı sanatçısı Arda Gündüz’ün konseri de büyük beğeni ile takip edildi. Haspolat Çocuk Modern Dans Gösterisi, LTB Gençlik Meclisi Orkestrası’nın ardından gecenin finalini Caravan Blue eşliğinde Gizem Akbil yaptı.