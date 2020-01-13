HASPOLAT VE LEFKOŞA’DA İŞ KAZASI…

Haspolat'ta faaliyet gösteren Gürdağ Trading Ltd. isimli iş yerinde çalışan Sajid Khan (E-28), elini tuğla makinesine soktuğu sırda üst tarafta bulunan tuğlanın eline düşmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.



Dün saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan çalışan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.



Öte yandan dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi 1. Sokak üzerinde, Ramazan İnan (E-23), bir binanın tavanında sandviç panel inşası yaptığı sırada binanın yardımcı odası üzerinde bulunan çinkonun çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek hafif yaralandı.



İnan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.