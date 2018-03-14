HASPOLAT YOLUNDA KAZA!

Melin DOBRAN

Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda dün saat 12.30 civarında aynı yöne giden iki aracın çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru BR 714 plakalı araç ile seyreden Sevim Ketenci (K-20), Haspolat mevkiine geldiği sırada önünde seyreden Asiye Koçak (K-26) yönetimindeki CD 544 plakalı araca çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonucu söz konusu yolda trafik bir süreliğine aksadı.

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