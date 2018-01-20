HASPOLAT'TA FECİ İŞ KAZASI
Kaza, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hyundai Özok Ltd. isimli işyerinin kaporta bölümünde meydana geldi.
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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hyundai Özok Ltd. isimli işyerinin kaporta bölümünde dün spiral (izmirillo) makinesi ile çalışan Fikret Engin (E-54), spiral taşının sıkışması neticesinde, makinenin elinden kaçmasıyla sol bacak üzerinde (femur bölgesinde) derin kesikler oluşarak ayaklarından ciddi şekilde yaralandı. Engin, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde kontrol altına alındı.
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