HASPOLAT’TA HIRSIZLIK…
2 TUTUKLU VAR
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Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren oto yedek parça satışı yapan iş yerinden muhtelif parçalar çalındı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye, 19 Ocak’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, söz konusu iş yerinin avlusunda muhafaza edilen 15 motor üst kapağı, 5 şanzıman, 10 araç radyatörü, 6 alüminyum jant, 1 hurda motor, yaklaşık 1 ton bakır kablo, 3 alüminyum pencere, 1 alüminyum kapı, 3 duş kabini ve 25 buzdolabı motoru çalındı. Meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-31) dün tutuklandı.
İleri soruşturmada F.Ş.’nin (E-42) çalıntı olduğunu bildiği halde muhtelif araç, alüminyum kapı ve pencere parçalarıyla buzdolabı motorlarını başkasına sattığı tespit edildi. F.Ş. de tutuklandı.
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