HASPOLAT'TA İNTİHAR!
27 yaşındaki genç canına kıydı!
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Haspolat’ta 27 yaşındaki bir genç hayatına son verdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.30 sıralarında, Haspolat Ağıllar bölgesi Güngör yolu üzerinde, İbrahim Halil Yılan (E-27), asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Haspolat, İbrahim Halil Yılan, intihar
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