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HASPOLAT'TA İNTİHAR!

HASPOLAT'TA İNTİHAR!

27 yaşındaki genç canına kıydı!

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Haspolat’ta 27 yaşındaki bir genç hayatına son verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13.30 sıralarında, Haspolat Ağıllar bölgesi Güngör yolu üzerinde, İbrahim Halil Yılan (E-27), asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdı.

Soruşturma devam ediyor.

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