Haspolat’ta yaralama..Bir kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 15:30 sıralarında, Haspolat’ta, A.L.M. (E-35), kalmakta olduğu yurt odasına gelen Zibusiso SIBANDA (E-35)’yı odaya almak istememesi üzerine aralarında çıkan tartışma sırasında adı edileni elleri ile itip yere düşmesine sebebiyet verip başını sert zemine vurup ciddi şekilde yaralanmasına sebep olmuştur.

Olayda yaralanan Zibusiso SIBANDA Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kendi isteğiyle taburcu olmuştur. Zanlı A.L.M. tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir .