HASPOLAT'TA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Bu sabah saat 9.45 sıralarında, Haspolat’ta Aynur Devecioğlu (K-58), yönetimindeki KM 664 plakalı araç ile Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Haspolat Sanayi Anayoluna dikaktsizce giriş yapması sonucu o esnada anayol üzerinde güneyden kuzeye doğru seyreden Abid Şanverdi (E-53) yönetimindeki HB 657 plakalı van aracın önünü tıkaması sunucu çarpışmışlardır.

Polisten alınan bilgiye göre çapmaya müteakip HB 657 plakalı van araç sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan KM 664 plakalı araç sürücüsü Aynur Devecioğlu kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.