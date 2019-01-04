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"HASTA REFAKATÇİSİ EĞİTİM PROGRAMI"

"HASTA REFAKATÇİSİ EĞİTİM PROGRAMI"

Sağlık Bakanlığı “Hasta Refakatçisi Eğitim Programı” kursu başlatıyor

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Sağlık Bakanlığı, “Devlet Hastanelerinde İstihdam Güvenceli Hasta Refakatçisi Eğitim Programı” kapsamında kurslar başlatıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, istihdam güvenceli hasta refakatçisi eğitim projesi kapsamındaki kursun, 7 Ocak Pazartesi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Talasemi Merkezi Konferans Salonu ve Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, katılımın zorunlu olduğu da kaydedildi.

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