Hastalıklardan korunmanın formülü...
DNA’nızı koruyun
Harvard Üniversitesi’nden Dr. William Li, doğru beslenme yöntemleriyle hastalıklardan korunmanın yolunu 5 formülle anlattı. Bu formüllerden sonuncusu DNA’yı korumak...
İŞTE VÜCUDUMUZUN DNA'SINI KORUYAN BESİNLER
Greyfurt:
Likopen açısından zengin olması sayesinde DNA'yı güneşten gelen UV ışınlarına karşı korur.
Fesleğen:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerini baskılar.
İstiridye sosu:
DNA hasarını yüzde 90'a yakın giderir.
Çin lahanası:
Aynı lahana gibi kanser hücrelerindeki genlerin hareketliliğini azaltır.
Karpuz:
Likopen içeriği sayesinde DNA'yı radyasyona karşı korur.
Çam fıstığı:
Kolon kanserine yakalanma riskini azaltır, var olan hastalıktan kurtulma şansını artırır.
Barlam balığı:
DNA'ları onaran Omega-3 açısından zengindir.
Domates:
DNA koruma özelliğinden en üst seviyede faydalanmak için kabuğu ile tüketin.
Portakal:
C vitamini açısından zengindir. Bu meyveyi suyunu sıkmak yerine yiyin.
Biberiye:
Tümörlerle savaşan rozmarinik asidin en fazla bulunduğu bitkidir.
Kızılcık suyu:
Günde bir bardak içmek DNA korumasını yüzde 66 artırır.
Lahana:
Kanser hücrelerinin hareketliliğini azaltır.
Adaçayı:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanseri tümörlerine karşı etkilidir.
Ançüez:
Omega-3 açısından zengin bir gıda daha. DNA'yı hasardan korur.
Kahve:
İçerdiği bileşenler DNA'yı korur.
Somon havyarı:
İçerdiği Omega-3 yağ asitleri DNA'nın tamirine yardımcı olur.
Havuç:
Günde 5 adet tüketmek DNA tamirini hızlandırır.
Tahin:
DNA'yı korur, hücre yaşlanmasını yavaşlatır.
Mercanköşk:
İçerdiği rozmarinik asit meme kanserine karşı etkilidir.
Uskumru:
Konservelenmiş bile olsa Omega-3 açısından zengindir.
Kivi:
Günde 1 adet yemek, DNA hasarlarını % 60 azaltırken. Üç adedi, DNA onarımını % 66 artırır.
Zerdeçal:
İçerdiği kurkimin ile kanserden korur, iltihabı azaltır.
Yaban mersini:
DNA hasarına karşı koruyan çok sayıda antioksidan içerir.
Badem ezmesi:
DNA'yı korur, hücrelerin genç kalmasını sağlar.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.