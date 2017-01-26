HASTANE ÇİLESİ BİTMİYOR!

Sıra kapmak için sabahın zifiri karanlığında devlet hastanesine koşan vatandaşlar, ülkedeki sağlık sistemine isyan etti. Vatandaşlar, ilaç fiyatlarına artışın gündeme geldiği şu günlerde birçok ilacı karşılamayan Sosyal Sigortalarına da sert tepki gösterdi

Remzi SAMAR

Sıra kapmak için sabah saat 05.00’da devlet hastanesine koşan vatandaşlar, ülkedeki sağlık sistemine artık isyan etti. Sıra alsak doktor yok, doktor bulsak da ilaç yok diye tepki gösteren hastalar, sağlık sistemine çeki düzen verilmesi çağrısında bulundu.

KKTC Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da ilaçların çoğunu karşılamadığını ifade eden hastalar, muayene olabilmek için o günü hastaneye ayırmak zorunda kaldıklarını belirtti. “O gün için özellikle işten okuldan izin alıyoruz. Randevu sistemi yarım yamalak. O yüzden de gelip sıra almak zorunda kalıyoruz. Koyun gibi gelip gidiyoruz” diyen hastalar” “Muayene olabilirsek de şansımıza…” şeklinde isyan ediyor.

“Türkiye’ye gitmek zorunda kalıyoruz”

Ülkede sağlık sistemine güven olmadığını da savunan vatandaşlar, tedavi olmak için Türkiye’ye gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Türkiye’de bir dönem sağlıkta yaşanan sistemsizlik bugün KKTC’de yaşandığına dikkat çeken hastalar, devlet hastanelerinde muayene olabilmek için neredeyse birbirleriyle yarışıyor. Sabahın ilk ışıklarında hastanelere koşan hastalar, saatlerce beklemelerine rağmen tedavi olamıyor. Zaman zaman sistemin çöktüğü devlet hastanelerinde sıra alma süresi uzuyor, bazen de sıra numarası almayı başaran hastalar doktorların işbaşı yapmaması nedeniyle yine hüsrana uğruyor.



“Saat 10 ama hala doktor yok”

Sabahın erken saatlerinde devlet hastanesine geldiğini söyleyen Mehmet canlı isimli vatandaş, saatin 10 olduğunu fakat buna rağmen doktorun hala gelmediğini ifade etti. Sabah 06.00’da fiş almak için yollara düştüğünü kaydeden Canlı, ülkede ne doğru düzgün otobüs var. Ne de toplu taşıma… Hastaneye ulaşabilmek bin bir dert. Gelince de ya sıra numarası bulamıyoruz ya da adam akıllı muayene olamıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

SSK ilaçların çoğunu karşılamıyor



Doktora muayene olmayı başaran hastanın sıkıntıları bununla da bitmiyor. Aynı vatandaş sigortalar kurumunun çoğu ilaçların ücretlerini karşılamadığını belirterek, “Tam ücretli gibi gidip paramızı kendimiz ödüyoruz. Sigortalıyız ama sigorta ilaçları karşılamıyor. Ben 10 yıldan beridir Kıbrıs’tayım bir kere sigortadan ilaç alamadım.” şeklinde konuştu.



“Koyun istifi gibi istifleniyoruz”



Muayene olmak için hastaneye gelen bir başka hasta da bu kadar sıra beklenmesinin hiç normal bir durum olmadığını ifade etti. KKTC’deki devlet hastanelerinde yaşanan bu sistemsizlikten şikayet eden şahıs, “Sıra alıyorsun, 08.00’dan sonra gişeler açılıyor. Vezneler açılıyor. Tekrar sıra alacaksın saat 9 buçuk, 10 olmuş hala doktor yok. Böyle bir sistem olamaz ki yetkililerin artık bir şeyler yapması lazım. İnsanlar uzak yerlerden geliyor, sıra bulamıyorlar. İnsanlara yazık. Boşuna bekliyorlar. Hem işinden oluyorlar. Sigortadan ilaçları bulamıyoruz. İlaçları dışarıdan kendi paramızla alıyoruz. Bunu her insan ödeyemez.” diye konuştu.



Özel hastaneler revaçta



Öte yandan ülke genelinde devlet hastanelerinde yaşanan sıkıntılar ve güvensizlik nedeniyle de özel hastanelerin revaçta olmasına neden oluyor. Özel hastanelerde de yeterli denetimlerin olmaması nedeniyle insanların genç yaşta doktor hatası nedeniyle hayatını kaybedebiliyor.

Vatandaş Ne Dedi?

“3 ilaçtan 2’sini sigortadan alamıyorum”

Ahmet Toy

Burhan Nalbantoğlu’na ne zaman gelsem hiçbir şey yapamadan geri dönüyorum. Sabah sıra almaya geliyorum. Sıra bulamıyorum. Sıra bulsam bile o gün doktor ya gelmiyor ya izinli oluyor. Doktorun hangi saatte göreve başlayacağı bile bilinmiyor. Bu nasıl bir sistem… Hala koltukta oturuyor yetkililer. Ne utanma var. Ne de istifa… Söyleyecek bir şey bulamıyorum”

“Türkiye’de özel hastanelere de devlet tarifesi ödeniyor”

Sedat Sönmezsoy

“Bari özel hastanelerle sigorta anlaşma yapsa… Türkiye’de vatandaşlar istedikleri özel hastanelere bile gidip normal devlet tarifesini ödüyor. Bizim siyasilerimizde bakanlarımızda plan proje hiçbir şey yok. Seçimlerde hepsine hadleri bildirilmeli”

“O günümüz mahfoluyor”

Gönül Güngör

“Hastaneye geleceğimiz gün tümüyle gidiyor. Ya muayene olacağız. Ya izin alacağız. Zorla aldığımız izin gününü bile bazen heba ediyoruz. Sabahın köründe kalkıp geliyoruz ama işimiz şansa kalıyor.. Allah yardımcımız olsun.”

Yeni Bakış