HASTANE NÜFUSA YETMİYOR!

Yeni Bakış'tan Kazım Denizci'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ülke nüfusunu kaldıramaz hale geldi. Hastane kaynakları, hastaneye başvuran hastalara gerekli hizmeti verecek kapasite ve yeterlilikte değil. Hastalar sağlık hizmeti alabilmek için saatlerce sıra beklemekten ve buna karşın yine de hizmet alamamaktan şikayetçi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, ülke nüfusunu kaldıramaz hale geldi. Hastanenin can damarı durumundaki yoğun bakım servisi hergün hastalarla dolup taşıyor. Hayati tehlikesi olan hastaların kaldırıldığı yoğun bakım servisi nüfusu taşıyamaz hale geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamalarının aksine, hastanelerde doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte halkın çektiği çile yetkililerin gündeminde yok.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatılı servisler, ameliyathaneler, poliklinik, röntgen, tahlil ve diğer tüm birimlerde hastalarkoridorlara sığmıyor. Hastalar kuyrukta sırasının gelmesini beklerken adeta isyan ediyor.

Sağlıkçılar ve halk sorunlara çözüm bekliyor

Yeni Bakış dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek sırada bekleyen hastalarla konuştu. Vatandaşlar, yetkililerin bu soruna acil çözüm getirmesini beklediklerini, sabahın erken saatlerinde gelmiş olmalarına rağmen saatlerce koridorlarda beklemek durumunda kaldıklarını belirtti.

Sıkışık bir şekilde sıra beklediklerini ifade eden hastalar, “birçoğumuz doktora bakınamadan evimize dönmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“Bu işkenceye kim dur diyecek?”

Sıra numarası aldıktan sonra bir de kayıt kuyruğunda beklediklerini söyleyen vatandaşlar, burada personelin özverili görev yaptığını, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Her defasında sıra çilesi yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, gazetemiz aracılığıyla yetkililere, “Bu işkenceye kim dur diyecek?” diye sordu.

Vatandaşlar, saatlerce sıralarının gelmesini beklemeleri yetmezmiş gibi çoğu zaman da “bugün doktor yok, hasta oldu gelemeyecek” yanıtını aldıklarını ve hastaneden ayrılıp başka gün yine gitmek durumunda bırakıldıklarını kaydetti.



“Bakanlık gereken önemi vermiyor”

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gereken önemi vermediğinden şikayet eden vatandaşlar, sistemin kendilerini özel hastanelere bilinçli bir şekilde ittiğini, ancak kendilerinin özel hastanelere gidecek maddi imkanlara sahip olmadıklarını söyledi. Vatandaşlar, hükümetlerin ve bakanların ülke sorunlarını özellikle de sağlık sorunlarını ciddiye alarak yaşanan sıkıntıların giderilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Hastane çalışanları: Sırası gelmeyen doktorun kapısının önünde bekliyor

Bu arada, hastane çalışanları da hastaların doktor kapısı önlerinde ve koridorlarda sıra numaraları gelmeden beklemelerinin işleri daha da zorlaştırdığını belirterek, “zaten yoğunluk var. Bizler yetişemiyoruz. Hastaların da sıra numaralarına göre gelmeleri gerekir. Doktorun kapısının önünde beklemesinler. Sırası gelen gelirse belki biraz rahatlama sağlanır ” diye konuştu.