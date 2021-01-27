Hastane yapımına ilişkin uluslararası anlaşma Meclis’te onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’un sunuşlar bölümünde Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 100 yataklı pandemi hastanesi ve 500 yataklı genel hastane yapımına ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Başbakan Ersan Saner, bu anlaşmaların, uluslararası anlaşmalar olduğundan yapımı tamamlanan acil durum hastanesi ve 500 yataklı Lefkoşa hastanesini kapsadığını belirtti. Saner, Meclis Genel Kurulu’ndan alınan onayın ardından bu projelerle ilgili prosedürlerin ortadan kalkacağını söyledi.

Bu ihalelerin maddi boyutu ve ihalelendirme sürecinin Ankara’da gerçekleşeceğini ifade eden Saner, bu protokoller kapsamında ön görülen tüm projelerin aynı prosedürlerle gerçekleştiğini belirtti. Saner, işletme modellerinin ülkeye uygun olacağını işgücü noktasında da yurt içi kaynaklarını da kullanacaklarını kaydetti. İnşaat Dairesi’nin de onayı ile projenin başlayacağını belirten Başbakan, tüm veklillere oy birliği kararı için teşekkür etti. Başbakan Saner soruları da yanıtladı.Saner, iki ülke arasındaki bakanlıkların teknik ekiplerince tamamlanan projelerin, ülkelerin ilgili birimlerinin de denetlemesinin ardından hayata geçirilebileceğini belirterek, KKTC kurumlarının sürecin içinde olmadığı şeklindeki yorumların doğru olmadığını söyledi. Başbakan, işgücü ve işletme modellerine ilişkin olarak ise KKTC’deki devlet hastanelerinin çalışma metodlarının bilindiğini kaydetti.

Ülkede 20 bin yabancı işçinin 30 bininin inşaat sektöründe olduğuna işaret eden Saner, bu hizmetlerin yurtdışından karşılanmasının zaten çok daha pahalıya malolacağını belirtti. KKTC’deki müteahhitlik hizmetinin 5 ayrı sınıfa ayrıldığını anlatan Saner, ihale şartnamesinde ortaya konulan koşulları karşılayabilen firmaların bu ihaleyi alabileceğini kaydetti. Uluslararası anlaşmaların hatlarının çok net belli olduğunu ifade eden Başbakan, bu anlaşmada yetkili kurumun inşaat ve Planlama Dairesi olduğunu, KKTC olarak gerekli kararların ortaya konulacağını söyledi.