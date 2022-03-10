Hastanede tedavi gören Babayit hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Babayit hayatını kaybetti
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Lefkoşa’da Kolan British Hastanesi’nde tedavi gören Girne’de sakin Heather Isobel Babayit (K-72), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 3 Mart saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından, bahse konu şahsın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.
Babayit’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
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