HASTANEDEKİ TEST CİHAZI 2 YILDIR BOZUK!

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, hastaların kan gereksinimi ve ilaç sıkıntısı duyduğunu, tedavi cihazlarında eksikler olduğunu ifade ederek, hastaların sürekli yaptırmaları gereken kemik yoğunluk testini yaptıramadığını kaydetti.

Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, hastaların kan gereksinimi ve ilaç sıkıntısı duyduğunu, tedavi cihazlarında eksikler olduğunu ifade ederek, hastaların sürekli yaptırmaları gereken kemik yoğunluk testini yaptıramadığını kaydetti.

Özlem ÇİMENDAL

KTC Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, genelde yeni hükümete özelde ise Sağlık Bakanlığı’na kan sıkıntısı çeken ve birçok testini yaptıramayan hastaların ihtiyaçlarına yönelik eksikliklerin bir an evvel giderilmesi için girişimde bulunulması çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği oldukça önemli

Thalassaemia Derneği’nin Sağlık Bakanlığı iş birliğinde koordineli şekilde ilerleyebildiğine dikkat çeken Varoğlu, bakanlık ve dernek iş birliğinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Varoğlu, “İhtiyacımız olan kan ve ilaç ihtiyaçlarının ve hastanede tedavide kullanılan eksik araç gereçlerin temini noktasında bakanlıkla olan iş birliğimiz oldukça önemlidir” dedi.

Hastanede araç-gereç ve ilaç eksikliği var

Hastaların hastanede yaptırmak zorunda oldukları birçok testin, tedavide kullanılan araç-gereçlerin çoğu zaman kullanılamadığına dikkat çeken Varoğlu, “Tedavi için gerekli olan bazı testlerin ve ilaçların eksiksiz olarak hatta yenilenerek devam etmesi gerekmektedir. Geçmişte yaşanan sorunların yaşanmaması temennimiz” şeklinde konuştu.

Kemik yoğunluğunu ölçen cihaz 2 yıldır bozuk

Hastanede şu anda tedavi cihazlarında eksiklik olduğunun altını çizen Varoğlu hastaların sürekli yaptırmaları gereken kemik yoğunluk testinin cihaz olmaması sebebiyle yapılamadığına dikkat çekti.

Varoğlu, “Bu cihaz neredeyse 2 yıla yakın bir zamandır bozuk. Bir gün çalışıyorsa 5 gün bozuk şeklinde hizmet vermeye çalışmaktadır. Hatlar da maalesef bundan faydalanamadı” dedi.

Yeni hükümete cihaz eksikliği için çağrı

Yeni hükümete sürekli eksiklikler ve kan eksikliği ile mücadele etmek zorunda kalan hastaların gerekli testlerini yaptırabilmeleri için şart olan cihazları ve ilaçları temini noktasında çağrıda bulunan Varoğlu, “Aslında bunları bizim söylememiz gerekiyor. Sosyal devletin anlayışı bunun zaten yapılması gerektiğini söylüyor. İhtiyaçlar ve gerekli malzemelerin eksikliklerinin düzenli olarak kontrolleri yapılarak, hastalara ihtiyaçları olan sağlık hizmetinin sunulması en büyük önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

İlaç ve kan sıkıntısı ciddi boyutta

İmkansızlıklarla mücadele etmeye çalışan Thalassaemia hastalarının hastanede ilaçlarını eksiksiz şekilde bulabilecekleri ve kan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yapıya kavuşmayı arzuladığını belirten Varoğlu, “Eski hükümet döneminde bu konularla ilgili beklentilerimizi ve yapılması gerekenleri aktarmıştık. Çalışmalar belli bir noktaya gelmişti. Hükümetin değişmesi ile birlikte şimdi de yeni hükümet için aynı çalışmaları ve ziyaretleri başlatacağız” ifadelerini kullandı.

İstihdam yok, hastalar ekonomik bunalımda

Hastaların mağduriyetlerinin ekonomik boyutta da devam ettiğinin altını çizen Varoğlu, 10 yıldır yapılmayan istihdamlar için Çalışma Bakanlığı’na da çok büyük sorumluluklar düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu: “Engellilerin istihdam edilmesini önemle bekleyeceğiz ve takip edeceğiz. Yeni Çalışma Bakanımızın yasalara ve mevzuatlara uygun hareket edeceği inancı taşımaktayız” dedi.

Hastalar cihaz eksikliği ve yapılamayan testler nedeni ile endişeli

Yaşanan sıkıntılar nedeni ile özellikle ilaç ve testlerin yapılması için gerekli olan cihazın eksikliği sebebiyle huzursuz olan hastaların sürekli bir endişe ve merak içerisinde olduklarına işaret eden Varoğlu, “Dernekler bir hayır kurumu ve sivil toplum örgütüdür. Devletin özünde ve doğasında sağlaması gereken hizmetleri daha derneklerin buna istemeye fırsatı olamadan gidermesi gerekmektedir. Devlet ve ilgili bakanların bu hizmetleri yerine koymasını bekleyeceğiz. İlaç eksikliğinin giderilmesi, kan eksikliği ya da hastanedeki teknik cihazların arızalarının giderilmesi devletin sorumluluğunda ve ilgi alanındadır” ifadelerini kullandı.

Kan yeterliliğinde durum çok parlak değil

Hastaların ihtiyacı olan kan konusunda da durumun pek parlak olmadığına dikkat çeken Varoğlu şöyle konuştu: “Geçen dönem gayet güzel bir ivme yakalamıştı kan bağışları ama son aylarda bu hız düştü ve bağışlar azaldı. Son aylarda hastalar eksik ve yetersiz kan almaya başladı. Gezici otobüsümüz bir dönem oldukça iyi seviyede kan toplamaktaydı. Otobüsün sevk ve idaresi şu anda Mağusa Devlet Hastanesi’ndedir. Bakanlığın farkındalıklı projelere yardımcı olarak, otobüsün de içerisinde olduğu kampanyalarla kan bağışı artışını artırabilecek adımlar atması olumlu olacaktır bu noktada.

Geçen dönem hemen hemen her gün bir kampanya vardı ve kan bağışı noktasında da oldukça iyi durumdaydık. Şu anda bu kampanyalara ara verildi sanırım, bu kampanyaları yürütecek kişilerin eksikliği de etkili olmuştur.”

Gönüllü bağış bilinci yerleşmedi

KKTC’de gönüllü kan bağışı bilincinin çok yerleşmediğini de vurgulayan Varoğlu, farkındalık yaratılması ve kan eksikliğinin giderilmesi için bakanlık eli ile başlatılacak olan kampanya ve projelerin hayati öneme sahip olduğuna dikkate çekti.

Kan Bankası Otobüsü kampanyalarla daha aktif çalışmalı

Otobüsün birtakım teknik arızlar yaşaması sebebi ile de zaman zaman aksamalar yaşandığını dile getiren Varoğlu, otobüsün özellikle halka da uygun olan günlerde şehir merkezlerindeki yoğun bölgelerdeki stantlarının kan ihtiyacını karşılamak adına oldukça önemli olduğunu söyledi.

Eksikliğin giderilememesine rağmen yine de atılan bu tarz adımların eskiye nazaran olumlu bir gelişme olduğunu da kaydeden Varoğlu, “Eskiden insanların devlet hastanesine giderek kan bağışı yapmasını beklerdik. Şimdi artık bunu beklememize gerek kalmadı ancak otobüsün etkin çalıştırılması ve aktif olması da çok önemli” diye konuştu.

Uzak bölgeler için sağlık ocaklarında da kan alınmalı

Olabildiğince geniş bir kitleye ulaşılmaya ihtiyaç olunduğunun altını çizen Varoğlu, ülkenin birçok uzak köşesinden de bağışta bulunabilecek olanlar için de fırsat yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

Varoğlu, sağlık ocaklarında da küçük kan birimlerinin kurulması ile kan ihtiyacının önemli oranda azalmasının mümkün olabileceğine değinerek, “Bugün Karpaz’daki bir kişi, kan vermek için Mağusa hastanesine gitmek zorunda kalmamalıdır.

Bölgesinde bulunan yakın bir sağlık ocağında bunu kolaylıkla halledebilmelidir ki bu bağışlarda artışa gidebilelim” ifadelerini kullandı.

Yeni Bakış

Basit gibi görünen ancak hastalar için hayati öneme sahip konular önemsenmeli

Kan ihtiyacının karşılanabilmesi adına atılacak bazı adımların kolay ve etkili olduğuna dikkat çeken Varoğlu, hükümet edenlerin daha öncelikli sıraya koydukları konuların da dışındaki basit gibi görünen ancak bazı insanlar için hayati öneme sahip bu tarz konulara da ağırlık vererek ön plana alması temennisinde de bulundu.