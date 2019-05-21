HASTANEDEN İZİNSİZ AYRILAN KİŞİ ARANIYOR!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna Kushnir’in dün akşam izinsiz olarak ayrıldığı ve polis tarafından arandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Maryna KUSHNIR (K-26) yatmakta olduğu servisten izinsiz olarak ayrılmıştır. Bahse

konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.