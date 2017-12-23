“HASTANEYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM”

Devrim DEMİR

Burcu Okumuş cinayetiyle ilgili tutuklu yargılanan zanlı Özgür Okumuş’un, olayla ilgili ifadesinin gönüllü alınmadığı yönünde avukatı aracılığıyla ortaya koyduğu iddianın ardından başlayan duruşma içinde duruşma dün devam etti.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı davanın duruşmasında, Özgür Okumuş, dün mahkemede yeminli ifade verdi.

Avukatı bilinci açık olmadığını iddia etmişti

Avukat İbrahim Demirtaş, Özgür Okumuş’un, ağrı şoku yaşadığı gerekçesiyle bilincinin bulanık olduğu iddiası üzerine, dün müvekkilini yeminli şahadete çağırdı ve olay gününü anlatmasını istedi.

“Düşüncelerim karmakarışıktı”

Heyet huzurunda yeminli şahadet veren Okumuş, cinayet gününü anlattı. Okumuş, “Hastaneye gittiğimi hatırlamıyorum. Ameliyathane gibi bir yere girdim ve yüzümde yeşil bir şey vardı sonra yine hatırlamadım ne olup bittiğini. Polis yanıma geldi, bana eşimi öldürdüğümü söyledi ben yine fenalaştım ve psikolojim bozuldu. 10 dakika sonra kendime geldim sohbet ettik polisle, bana yine eşimi öldürdüğümü söyledi düşüncelerim karmakarışıktı” dedi.

El yazı örneğini mahkemeye sunacak

Polisin aldığı ifade kâğıdında, ifadeyi normal sağlığı yerinde olmadığı esnada alındığını ve ifade kâğıdında yazılan el yazısını kendisinin bile tanımadığını öne süren Okumuş, “Ben cezaevinde arkadaşlarımın dilekçelerini yazarım yazılarım çok güzeldir. Bu ifade kâğıdında yazımı tanıyamadım, ben cezaevindeyken kardeşime uzun bir mektup yazdım. O mektubu sunmak isterim” dedi.

3 Ocak’a ertelendi

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Özgür Okumuş’un el yazısını mahkemeye ibraz etmesi için duruşmayı 3 Ocak 2018 tarihine erteleyerek, oturumu kapattı.

Havadis