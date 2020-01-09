"HATA AİLEDE!"

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, dün karışan cenazelerle ilgili Haberci’ye yaptığı açıklamada olayın aslında İngiliz ailenin hatası olduğunu söyledi.

İngiliz ailenin cenazelerini almaya gittiklerinde teşhiste bulunduklarını ancak teşhis ettikleri kişinin merhum Nazım Özevren olduğunu kaydetti.

Ataser söz konusu morg görevlisinin Belediye çalışanı olmadığını, cenazelerin isimlerinin yazılmamasının ise karışıklığın bir diğer nedeni olduğunu söyledi.

Cenazeler karıştırılmış ve İngiliz aile merhum Nazım Özevren’in cenazesini almıştı.