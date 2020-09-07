"Hata yapma lüksü artık yok"

Karantinasız girişlerin yol açabileceği tehlikeler konusunda yapılan tüm uyarıları dikkate almamanın yarattığı ciddi sonuçlar bir süredir kendini göstermekteydi. Bugün 25 olarak açıklanan vaka sayısı; iki ayı aşkın süre vakaları sıfırlamış bir toplum için elbette kaygı vericidir.

Ancak gün, ne “keşke”lerle hayıflanma, ne de bunun üzerinden kavgaya tutuşma günüdür. Yine hep beraber, dayanışma ruhu ile, bu kez kapımızı daha şiddetli şekilde çalan ve evimize giren bu beladan kurtulmaya yoğunlaşmalıyız. Tekrarlamak isterim hata yapma lüksü yok artık. Bu ölümcül virüse karşı mücadele yöntemleri bellidir.

Devlet hükümet düzeyinde de, bireyler olarak da yapmamız gerekenleri biliyoruz. Bütün mesele eksiksiz ve zamanında uygulamada. Seçim çalışmaları çerçevesinde Eylül ayı içerisinde öngördüğümüz iki açık hava yemeğimiz vardı. Bunları yapmıyoruz.

Kitlesel salon toplantıları ya da miting öngörmüyoruz. Bu akşam Girne bölge muhtarlarımız ile yapacağımız toplantıyı erteledik; aynı şekilde yarın bazı sivil toplum örgütleri ile buluşmamızı da daha ileri bir tarihe bıraktık. Her gün durumu değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Burada önemli olan birbirimizi bu virüsten koruyacak çerçevede hareket edebilmektir. Bu zor günleri de yine elbirliğiyle yine hep beraber aşacağız.