"HATALI UYGULAMALARA BAKANLIK SON VERMELİ!"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yıllardır Eğitim Bakanlığında tüzük ve yasaları hiçe sayarak yapılan uygulamalar ve partizanca yaklaşımlarla alınan kararların büyük bir sorun olduğunu kaydederek, hatalı uygulamalara Bakanlığın son vermesini istedi.

Sendika Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, görevi devralan şu anki bakanlık yetkililerinin bu sorunla ilgili ivedilikle çözüm üretmesi, özellikle kayıt kabul tüzüğüyle ilgili yapılmaya devam edilen bazı hatalara son vermesi ve tüzüklerin uygulanmasıyla ilgili duruş ve kararlılık göstermesi gerektiğini kaydetti.



Kayıt kabul tüzüğüne aykırı ve kapsam bölgesi okul dışında olmasına rağmen bakanlığın kayıt yapılması için yazı göndermesi nedeniyle bazı okullarda öğrenci sayısı artmasına rağmen bazılarında azalma olduğunu belirten Eylem, dengesiz bir dağılıma neden olan bu durumun hem okul idarelerini, hem öğretmenleri, hem öğrencileri, hem de velileri zorluklarla karşı karşıya bıraktığını aktardı.



KTOEÖS Başkanı Eylem şöyle devam etti:



“Bu durum söz konusu iken, hala daha, öğretim yılının 2. dönemi başında, mezun durumunda olan öğrencinin bir okuldan başka bir okula bakanlık yazısıyla kayıt yaptırmasının sağlanması eğitim açısından veya pedagojik açıdan uygun mudur?



11. sınıfta başarısız olmuş öğrencilerin Aralık-Ocak (kış) döneminde yapılan dıştan bitirme sınavlarına girip, başarılı olup 2. dönem okula kayıt yapıp aynı öğretim yılında devam etmesi sağlanmaktadır. 1. Dönem derslerini hiç almamış bu öğrencilerin eğitim kaybı yok mudur? 15 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıfta kalıyorken devam devamsızlık tüzüğünün bu maddesi bu durumda olan öğrenciler için geçerli değil midir? Dıştan bitirme sınavları sınıf geçirme yöntemi olarak mı uygulanmaktadır?



Tasdikname alıp örgün eğitim dışına çıkarak çıraklık eğitimine kayıt yaptıran ancak aynı öğretim yılı içerisinde ayrıldığı okula geri dönmek isteyenlerin veya meslek lisesinden düz liseye kayıt yaptırmak isteyenlerin öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kalmasına rağmen fark derslerinin gereği tüzükte belirtilmesine rağmen buna bakılmaksızın bakanlık tarafından kaydının uygun görülmesi tüzüğe uygun mudur?”



Eylem, yıllardır bu konuda sürdürülen yanlış politikaların, tüzüklerin yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, “Sayın Bakana, tespit ettiğimiz ve düzeltilmesini talep ettiğimiz konu ve tüzükler hakkında ivedilikle adım atılması gerektiğini hatırlatırız” ifadelerini kullandı.