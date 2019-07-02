Hatice'nin mayolu pozu alay konusu oldu

Son olarak 23 Haziran yenilenen İstanbul seçimlerinde ilginç kıyafetiyle oy kullanmaya giden Hatice, paylaştığı mayolu pozuyla alay konusu oldu.

Yaptığı cesur paylaşımlarla ve açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, yine mayolu paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde arkası dönük mayolu fotoğrafını paylaşan Hatice, bu sefer de yeni bir fotoğraf paylaştı.

MAYONUN ALTINA TOPUKLU AYAKKABI

Katıldığı bir defilede kalçasını açarak herkesi şaşkına uğratan Hatice,Instagram hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Villasının bahçesinde bulunan havuzun başında poz veren Hatice'nin giydiği topuklu ayakkabı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.