HAVA DURUMU BUGÜN....

Meteoroloji Dairesi'nde yer alan habere göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.