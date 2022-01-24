Hava koşulları uçuşları da etkiledi! 81 sefer iptal

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı uçuşları da etkiledi. THY, İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan 52 tarifeli sefer ile Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, “24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMA’NINDAKİ UÇUŞLAR YÜZDE 15 AZALTILACAK

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu “https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/” bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

Hava koşullarının operasyonlara olumsuz etkisini en aza indirmek için tedbirler almayı sürdüren THY, bu doğrultuda iç ve dış hatta planladığı bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “24 Ocak tarihli, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. Uçuş durumunuzu web sitemizde sorgulayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ’den (HEAŞ) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 24 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

Açıklamada, “Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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