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Hava şartları nedeniyle ertelendi!

Hava şartları nedeniyle ertelendi!

Hava şartları nedeniyle ertelendi!

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Beşiktaş-Fenerbahçe U21 derbisi ertelendi!

Beşiktaş U21 takımı ile Fenerbahçe arasında bugün saat 12.00'de oynanacak mücadele hava şartları nedeniyle ertelendi.

Dün ertelenen Galatasaray - Akhisarspor 21 yaş altı takımlarının maçı, kötü hava şartları nedeniyle ertelenirken, bugün de Beşiktaş - Fenerbahçe genç takımlarının karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

 

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