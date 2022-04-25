Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek
A+A-
KKTC, ileriki günlerde de alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 ºC sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyredecek. Çarşamba sabah saatleri yer yer sis görülecek.
Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.