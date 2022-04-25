Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek

A+A-

KKTC, ileriki günlerde de alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin  26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 ºC sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyredecek. Çarşamba sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.