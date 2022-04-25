Hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselecek

KKTC, ileriki günlerde de alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32 ºC sahillerde 25 – 28 ºC dolaylarında seyredecek. Çarşamba sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Rüzgar batı ve kuzey yönlerden orta kuvvette esecek.