Hava Sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Hava sıcaklığının önümüzdeki hafta 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 26 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise periyod süresince 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.