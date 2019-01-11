HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Dairesi, Pazar gününden itibaren sağanak yağmur, Çarşamba günü öğleden sonra kar yağışı; Perşembe sabahı da şiddetli don olayı beklendiğini duyurdu.

Dairenin tahminlerine göre, yarından başlayıp 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.

KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı, zamanla az bulutlu olacak. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri, parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Çarşamba günü parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Perşembe günü açık ve az bulutlu olup sabah saatleri şiddetli don olayı görülecek. Cuma günü ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 13–16 derece, ikinci yarısında ise 9–12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Doğu yönlerde orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman ‘Fırtına’ şeklinde esecek.

