Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

A+A-

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 – 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık olacak. En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 40 – 43 derece ve sahillerde 34 – 37 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.