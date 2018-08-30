HAVA SICAKLIĞI BUGÜN...
Hava durumu...
A+A-
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTc, açıklama, hava sıcaklığı, hava kaç derece, Girne, Lefkoşa, Mağusa
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.