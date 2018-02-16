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  3. HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!
HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR, YAĞMUR GELİYOR!

Dikkat!

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Hava sıcaklığı yarın düşecek; hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yarından sonra ise yağmur beklenmiyor ve Cumaya kadar hava bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin  17 – 23 Şubat dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü  soğuk ve nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı yarın iç kesimler ve sahillerde 13 -16; daha sonraki günlerde ise 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise hafta sonu Kuzeyli yönlerden, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette,  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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