Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.
Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor
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Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak. Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29 ºC, sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.
Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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