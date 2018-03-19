Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak. Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29 ºC, sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.