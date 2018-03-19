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  3. Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.
Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.

Hava sıcaklığı, iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak.

Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor

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Hava sıcaklığı,  iç kesimlerde 29 ºC’ye kadar çıkacak. Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 26-29 ºC,  sahillerde 22-25 ºC dolaylarında seyredecek.

Yarın sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor. Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı; diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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