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  3. HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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