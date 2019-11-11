HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 7 DERECE ÜZERİNDE!
Meteoroloji Dairesi açıkladı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 11 Kasım, 2019
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