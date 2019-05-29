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  3. HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 9 DERECE ÜSTÜNDE!
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 9 DERECE ÜSTÜNDE!

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 9 DERECE ÜSTÜNDE!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 7 ile 9 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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