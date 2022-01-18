Hava sıcaklığı yarın ve Perşembe günü 4 derece düşecek
Hava sıcaklığı yarın ve Perşembe günü 4 derece düşecek
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar karla karışık yağmur, yüksek dağlık kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Hava, perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; cuma günü parçalı çok bulutlu olacak.
Yağışlı hava, hafta sonu, bölgede etkisini yeniden hissettirecek.
Hava, cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer yağmurlu; pazar, parçalı çok bulutlu ve yağmurlu olacak. Pazartesi günü ise, parçalı çok bulutlu olacak ayrıca sağanak bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 12-15 ºC, yarın ve perşembe günü ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.
Bölgemiz denizlerinde güney ve batı yönlerden esmekte olan şiddetli rüzgarın ise etkisini bu gece saat 21.00’e kadar sürdürmesi bekleniyor.
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