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HAVA SICAKLIĞI YÜKSELİYOR!

HAVA SICAKLIĞI YÜKSELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak KKTC’de  yarın günün ilk saatlerinde yer yer hafif yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Mart dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü  sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında   23 – 26 ºC, ikinci yarısında  ise 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgar  genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Perşembe ve Cuma günleri    Güney ve Batı yönlerden kuvvetli olarak esecek.

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