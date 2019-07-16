HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA!
Hava durumu...
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Meteoroloji Daresinden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs, hava durumu, 16 Temmuz 2019
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