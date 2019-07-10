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HAVA SICAKLIKLIĞI DÜŞÜYOR!

HAVA SICAKLIKLIĞI DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 17 Temmuz’a kadar olan dönem içerisinde hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 dereceden, 33 - 36 dereceye; sahillerde ise 30 - 33 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden genellikle orta kuvvette zaman zaman ise kuvvetli esecek.

 

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