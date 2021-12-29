HAVA YAĞIŞLI OLACAK
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre 2022 yılına yağmurla girilecek.
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Hava raporuna göre bugünden itibaren Pazartesiye kadar yağmur bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek, cuma günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.
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