HAVA YAĞIŞLI OLACAK

Hava raporuna göre bugünden itibaren Pazartesiye kadar yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak. Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek, cuma günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.