Havacılık tarihinin en büyük gizemi çözüldü mü ?

Yaklaşık 8 yıldır düştüğü yer hakkında net bir bilgi bulunmayan ve havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilen Malezya Havayolları MH370 ile uçağı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Dünyanın en büyük havacılık gizemlerinden biri kabul edilen, 239 yolcu ve mürettebatı ile 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e hareket ettikten kısa bir süre sonra iz bırakmadan ortadan kaybolan Malezya Havayolları MH370 ile uçağı ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Daha önce, Malezya Havayolları’nın gizemli bir şekilde yok olan MH370 sefer sayılı uçağının yeni bir teknolojiyi kullanarak okyanusa düştüğü yeri tam olarak belirlediğini iddia eden İngiliz havacılık mühendisi Richard Godfrey, bu kez kez yeni keşifler açıkladı.

Godfrey, Weak Signal Propagation Reporter analizini kullanarak, uçağın izlediği son rotayı detaylıca izledi. Godfrey, okyanusun üzerinde 360 ​​derece dönüşler yapmak da dahil olmak üzere uçuşta sıra dışı hareketler gördüğünü belirtirken, pilot Zaharie Ahmad Shah’ın uçağı kasten rotasından çıkarmış olabileceğini öne sürdü.

2014’TEN BERİ BULUNAMADI

Uçak, 8 Mart 2014’te içindeki 239 kişiyle ortadan kaybolmuştu. Enkaz, 120 bin metrekareden fazla alanı kapsayan dört yıllık, 200 milyon dolarlık uluslararası arama çalışmasına rağmen bulunamadı ve bu, kalıcı bir gizem başlattı.

Pazar günü bir televizyon programında konuşan Godfrey, “Herkes şimdiye kadar uçağın düz bir şekilde ilerlediğini var saymıştı. Hatta bugüne kadar otomatik pilotun kullanıldığına inanılıyordu. Ancak ben uçuşta aktif bir pilotun olduğuna inanıyorum.” dedi.

Godfrey’in bulgularına göre, yolculuktan üç saat sonra, uçak, yaklaşık 20 dakika süren alışılmadık bir bekleme sürecine girdi. Bekleme süreci, bir pilotun uçağı belirli bir hava sahası içinde, genellikle inişten önce, izin almak için havada geçirdiği zamana deniyor.

‘TAKİP EDİLDİĞİNDEN KORKMUŞ OLABİLİR’

Godfrey, “Güney Hint Okyanusu’nun en ücra köşesinde bir uçağı kaybetmeye çalışıyorsanız, bir bekleme düzenine girmeniz bana garip geliyor,” dedi. Havacılık uzmanı, pilotun, Malezya hükümetiyle iletişim kuruyor olabilir, takip edilip edilmediğini kontrol ediyor olabileceğini belirtti.

8 yıl önce meydana gelen olayda eşinin öldüğüne inanılan Danica Weeks’in kocası Paul, Godfrey’in bulgularına kadar, uçağın mekanik bir arıza yaşadığında ısrar etmişti. Şimdi ise kazanın bir cinayet olduğuna inandığını açıkladı. Weeks, Sky News’e “Pilot olmadığını söylemek konusunda çok kararlıydım” dedi. Weeks, sözlerine “Ama şimdi yaklaşık sekiz yılın ardından tüm bunları çöpe atmak zorundayım.” ifadeleriyle devam etti.

Weeks, “Pilot olduğuna asla inanmadım. Ne yazık ki, Richard Godfrey bu noktada kontrolün pilotta olduğuna inandığını söyledi. Ve bakın, bir hayalet uçak aradık, bulamadık. Bu yüzden belki bu temelde araştırma yapmalıyız.” dedi.

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