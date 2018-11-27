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Havada dehşet anları!

Havada dehşet anları! 1117

Deltakanatla uçuş faciayla bitiyordu, tatil için gittiği İsviçre'de az daha canından olacaktı!

Chris Gursky ve ailesi, geçtiğimiz Ekim ayında İsviçre'ye gittiler.