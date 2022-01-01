Havai fişek gösterileri Avrupa'da can aldı

Dünyanın pek çok yerinde yeni yıl kutlamaları nedeniyle havai fişek ve ışık gösterileri düzenlendi. Almanya ve Avusturya’da ise havai fişek patlamaları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Almanya’nın Bonn kentinde yaşayan 37 yaşındaki bir kişi havai fişek patlaması sonucu yaşamını yitirirken, aynı kazada 39 yaşındaki bir kişi de yaralanarak hastaneye sevk edildi. Almanya’nın Leipzig ve Hamburg kentlerinde ise yine havai fişek nedeniyle birçok kişinin yaralandığı öğrenildi.

Avusturya’nın Viyana kentinde ise 23 yaşındaki bir kişi daha havai fişek patlamaları sonucu yaşamını yitirirken, meydana gelen kazada 3 kişi de yaralandı.

Almanya’da Covid-19 salgını ile birlikte bu yıl, havai fişeklerin bireysel kullanımını yasaklanmıştı. Fakat ülkedeki birçok kişi, yasal olmayan yollarla havai fişek satın alarak ya da yaparak kaza riski oluşturmaya devam ediyor.

Milliyet