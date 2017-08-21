HAVUÇ BÜTÜN STRESİNİZİ ALIP GÖTÜRECEK.

Hayat artık çoğumuz için stres dolu bir yer. Ağır çalışma koşulları ve şehrin kalabalığı bu durumla başa çıkmamızı zorlaştırıyor. Üzerine bir de hayatın hızı eklendiğinde neyi ne için yaptığımız konusunda kafamız karışıyor ve bu da bizi gün geçtikçe daha mutsuz bireyler haline getiriyor. Bu mutsuzluk ise beynimizin işleyişini bozuyor ve mutluluk için gerekli hormonları daha az üretmeye başlıyoruz. Bir döngüye giriyoruz. Ancak neyse ki beslenmenize ekleyeceğiniz birkaç takviye ve düzenle bu stresli durumların üstesinden gelmek kolay.

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