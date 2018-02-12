Havuç Geri Dönüyor!

Çocuklar Duymasın’ın efsane karakteri ‘Havuç’ (Furkan Kızılay) diziye geri dönüyor!

Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven, Twitter hesabından; "Havuç eve dönüyor. Çocuklar Duymasın'da Havuçlu günler başlıyor" yazarak Furkan Kızılay'ın diziye geri döneceğini duyurdu. Yıllara meydan okuyan dizi Çocuklar Duymasın'ın efsane karakteri Havuç, Furkan Kızılay ile tekrar vücut bulacak.

Mint Yapım imzalı, Baş rollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın bulunduğu dizi ‘Çocuklar Duymasın’ pazar akşamları Kanal D’de!

İŞTE BİROL GÜVEN'İN O TWEET'İ

FURKAN KIZILAY 'TEKRAR HAVUÇ OLMAK İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ

Sezon başında dizide rol almayacağını açıklayan Furkan Kızılay ''Ben artık farklı projeler yapmak istiyorum. Tekrar 'Havuç' olmak istemiyorum." demişti.