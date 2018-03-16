Havuç isyanı!

Furkan Kızılay çocukluğundan beri rol aldığı ‘Çocuklar Duymasın’dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı.

Furkan Kızılay çocukluğundan beri rol aldığı ‘Çocuklar Duymasın’dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda kız arkadaşı ile görüntülenen Kızılay, diziden ayrılması hakkında ortaya atılan çeşitli iddialara son noktayı koydu, “Ben başka rollerde, başka yapımlarda da yer almak istediğim için diziden ayrıldım. Her hangi bir ekonomik anlaşmazlık yok. Birol Güven ile halen samimi şekilde görüşüyoruz” diye konuştu.